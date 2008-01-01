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Новости погоды

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В разных точках России рекорды осадков

ИА "Метеоновости" / 12:48 Понедельник, 4 февраля

  За счет атлантического циклона много осадков выпало накануне, 3 февраля, в Санкт-Петербурге. Выпало 9 мм осадков в виде мокрого снега, дождя и снежной крупы. Предыдущий рекорд осадков в городе на Неве, 8 мм отмечен в 2011 году. В то же время на крайнем востоке России, в Анадыре тоже выпало большое количество осадков для этого дня, 15,5 мм в виде снега. Предыдущее значение рекорда осадков 13,1 мм было зафиксировано в 2002 году.

Атлантический циклон в ближайшие сутки отойдет от Северной столицы на Скандинавию, и осадки будут небольшими, при похолодании это будет снег.

Небольшой снег и на крайнем востоке России, циклон перемещается с юга Берингова моря на север. / meteonovosti.ru /
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