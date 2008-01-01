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В центральных областях ЕТР гололедные явления



ИА "Метеоновости" / 12:23 Понедельник, 4 февраля



В теплом и влажном воздухе, который продолжает поставлять в центральные области Европейской территории атлантический циклон, широкое распространение получили гололедные явления. Дождь и мокрый снег замерзает на проводах, опорах мостов и автотрассах, о чем свидетельствует возросшее в выходные дни число аварий. В теплом секторе атлантического циклона центральные области будут находиться и в самом начале текущей недели.



В эпицентре, где больше всего 4-5 февраля есть опасность гололедов, будет Тверская и Рязанская области. В Рязанской области вероятен ледяной дождь, диаметр гололедных отложений на утро 4 февраля в области составляет до 3 мм, в Тверской области 4 мм.



5 февраля при похолодании на северо-западе Центрального округа, в том числе и в столичном регионе, на дорогах сильная гололедица. Будьте осторожны! / meteonovosti.ru /



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