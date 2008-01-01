

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Оттепель в Москве сменят небольшие морозы



ИА "Метеоновости" / 12:15 Понедельник, 4 февраля



циклон способствовал проникновению средиземноморского тепла в центр России. Оттепель и дожди, с ним связанные, в середине недели сменятся снежком и морозцем.



В понедельник и в начале ночи на вторник погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона. Небо будут закрывать плотные облака, местами станут приниматься небольшие осадки, оттепель сохранится. Ближе к утру 5 февраля температура воздуха перейдет через ноль градусов в сторону отрицательных значений и днем продолжит понижаться. Максимум температуры придется на начало дня, в городе -1..-3, по области 0..-5 градусов. Опасность на дорогах будут представлять туман и гололедица!



В среду, 6 февраля, атмосферное давление подрастет, усилится влияние антициклона с запада. Ночью в Москве подморозит до -8..-10 градусов, по области до -13. Днем скажется влияние фронтальной волны с юго-запада, пройдет снег, при температуре воздуха в городе -4..-6 градусов.



В четверг, 7 февраля, ночью снег еще сохранится, днем небольшой снег лишь местами. Температура воздуха ночью в Москве -5..-7, по области до 10 мороза, днем за счет прояснений потеплеет до -2..-4 градусов. Средняя суточная температура воздуха останется выше нормы почти на 4 градуса. В конце рабочей недели усилится влияние сибирского антициклона, и морозы вновь немного окрепнут: ночью в столичном регионе -8..-13, и днем -4..-9 градусов. Небольшой снежок станет подсыпать лишь местами. Погода в Москве будет соответствовать началу марта! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



