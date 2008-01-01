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Новости погоды

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Сильный ветер в Приморье

ИА "Метеоновости" / 11:33 Понедельник, 4 февраля

  Приморский край оказался на границе двух атмосферных образований: циклона и антициклона. Циклонический вихрь с центром над Хоккайдо постепенно смещается в сторону Камчатки, а его место стремится занять антициклон. Из-за перепадов атмосферного давления и возникает ветер. И чем перепад давления больше, тем ветер сильнее. На восточном побережье порывы ветра достигали штормовой силы, 31 м/с.

5 февраля атмосферное давление в Приморье подрастет, влияние антициклона усилится. Но из-за атмосферных фронтов небольшого циклона, кружащего над Японским морем, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха ночью -14..-19 градусов, в горах до -29, на побережье -10..-15, днем -3..-8, на севере -10..-15 градусов. Ветер ослабеет, его порывы вне будут превышать 11-16 м/с. / meteonovosti.ru /
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