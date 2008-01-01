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Лютая стужа в Красноярском крае



ИА "Метеоновости" / 10:55 Понедельник, 4 февраля



В Красноярском крае сохраняется влияние обширного антициклона, центр которого расположился над Ямалом. В ночные часы при ясном небе воздух выхолаживается до -45 градусов. Да и днем здесь -30..-35 градусов. Среднесуточная температура воздуха в центральных районах Красноярского края ниже климатической нормы на 14-16 градусов. Новый рекорд отметили в поселке Северо-Енисейский. В ночные часы 3 февраля воздух здесь остыл до -44,7 градуса. Ранее рекордным считалось значение -40,5 градуса, зафиксированное в 2001 году.



5 февраля сильные морозы в центральных районах Красноярского края сохранятся, при переменной облачности возможен небольшой снег. Антициклон будет усиливаться, усилятся и морозы. Днем термометры покажут -30..-35 градусов, местами -40..-45, ночью воздух остынет до -38..-43 градусов, местами до -50. 6 и 7 февраля морозы незначительно ослабеют: днем -23..-28, местами до 33 градусов, ночью -35..-40, местами до -45. Не за горами очередные температурные рекорды. / meteonovosti.ru /



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