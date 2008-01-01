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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:11 Понедельник, 4 февраля



Погода вступила в завершающую фазу сезона - февраль, и преподнесла сюрприз в виде оттепели. Теплым ожидается и сегодняшний день. Температура воздуха перешагнет через нулевую отметку в сторону положительных значений и составит от 0 до +2 градусов.



Но не всегда февраль поворачивался теплой стороной к москвичам. В 1917 году под утро 4 февраля ударили тридцатипятиградусные морозы, и минимальная температура составила -35.5 градуса, что стало суточным рекордом. Более 100 лет Москва не видела подобных морозов. А относительно недавно, в 2002 году в дневные часы температура повысилась до +5.2 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного максимума. Сильными осадками отметился этот день в прошлом, 2018 году. На московскую землю выпало 25 мм осадков, что является не только суточным рекордом, но и абсолютным рекордом февраля. Месячная норма составляет 36 мм. Температура воздуха в течение суток менялась мало и была около 6 градусов мороза. / meteonovosti.ru /



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