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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:24 Понедельник, 4 февраля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3.. +2 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 85%.

В столичном регионе сохранится сырая и аномально теплая погода с повышенным фоном атмосферного давления. И хотя существенных колебаний метеоэлементов не ожидается, хмурое небо, осадки, короткий световой день негативно отражаются на настроении и самочувствии метеочувствительных людей с различными хроническими заболеваниями, с синдромом хронической усталости, вегетативными расстройствами. Ухудшение самочувствия могут испытывать люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также у лиц с бронхо-легочной патологией. Недомогание, слабость, снижение функциональных резервов организма (общая слабость, снижение работоспособности депрессивные и эмоциональные расстройства) могут отмечать и практически здоровые люди молодого и трудоспособного возраста. Желательно поддержать организм витаминами, полезны и не нагрузочные виды зимнего спорта. / meteonovosti.ru /
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