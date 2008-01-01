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Самые высокие сугробы - на Камчатке
ИА "Метеоновости" / 13:32 Воскресенье, 3 февраля
В феврале, как правило, почти вся территория России находится под снежным покрывалом. На сегодняшний день он отсутствует лишь на побережьях морей: Черного, Азовского, Каспийского, юга Балтийского, а также на юге Приморья.
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На европейской территории самые высокие сугробы в Коми-Пермяцком а.о.. Здесь они достигают высоты 79 см. Чуть меньше сугробы на севере Пермского края, до 74 см и до 70 см они в районе Воркуты.
На азиатской территории более метра высота снежного покрова в нижнем течении Енисея, в районе Норильск (111 см) и в континентальных районах Камчатского края. Здесь они подросли до почти до 120 см и это самые высокие сугробы России. А совсем мало снега, от 1 до 3 см, на юге Республики Алтай, а также крайнем юге Забайкальского края. / meteonovosti.ru /