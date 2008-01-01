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Аномальное тепло в России и не только



ИА "Метеоновости" / 12:50 Воскресенье, 3 февраля



В начале февраля на территории России сформировалось контрастное распределение температуры. В то время, как в большинстве районов Сибири она более, чем на 10 градусов отстает от нормы, на всей территории Дальнего Востока температура значительно ее превышает. Аномально теплая погода в текущие дни отмечается в Магаданской области и Камчатском крае, где ее средние показатели на 12! градусов превышают норму. При этом на юго-востоке Камчатского края в ряде пунктов установлены новые рекорды суточного максимума.



Большие по величине положительные аномалии температуры отмечаются и на европейской территории. Скуп на морозы февраль в Кировской области и западных областях Центрального округа, среднесуточная температура превышает норму на 8 градусов.



Аналогичные по величине температурные аномалии и у наших западных соседей: в Республике Беларусь и в Украине. В украинском Ужгороде даже установлен новый рекорд максимальной температуры. В субботу воздух прогрелся до +10.1 градуса, предыдущий рекорд отмечался в 1990 году (+9.5). / meteonovosti.ru /



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