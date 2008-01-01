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Морозы на Урале усиливаются



ИА "Метеоновости" / 12:34 Воскресенье, 3 февраля



Февраль на Урале стартовал с теплой погоды. И, несмотря на то, что по ночам морозы усаливались до -16, а днем удерживались в интервале от -5 до -8 градусов, среднесуточная температура при таких показателях была более, чем на 2 градуса выше нормы. Во второй день месяца она уже приблизилась к средним многолетним значениям. А уже в ближайшие дни сюда распространит свое влияние сибирский антициклон и морозы усилятся.



Предстоящей ночью на Среднем Урале температура понизится до -25..-30 градусов, при прояснениях до -38 градусов, на крайнем севере Свердловской области до -41. На Южном Урале под утро -20..-25, на севере до -32. Днем морозы немного ослабеют и преобладающая температура на Среднем Урале -21..-26, в низинах до -31, в Челябинской области -16..-21, в Курганской области -22..-27 градусов. / meteonovosti.ru /



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