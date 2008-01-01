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Новости погоды

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Осторожно - гололед

ИА "Метеоновости" / 11:46 Воскресенье, 3 февраля

  В субботу и в ночь на воскресенье в Орловской области отмечалось гололедно-изморозевое отложение диаметром до 34 мм. Подобное опасное явление было и в Калмыкии, где диаметр гололедно-изморозевых отложений составлял до 36 мм.

Как известно, гололед представляет собой слой плотного льда, образующийся на поверхности земли и предметах при замерзании переохлажденных капель воды. А изморозь представляет собой отложение мелких кристалликов льда на различных предметах: проводах, деревьях и прочих, в результате сублимации водяного пара.

Опасность гололедно-изморозевых явлений связана с отложением гололеда и изморози на проводах, несущих конструкциях, столбах, опорах. С увеличением толщины этих образований возрастают нагрузки, которые при превышении критических величин приводят к обрыву проводов, разрушений несущих конструкций, контактных линий железных дорог, ЛЭП. Обычно чрезвычайные ситуации, связанные с образованием гололедно-изморозевых явлений, возникают при отложении гололеда диаметром 20 мм и более и образовании изморози диаметром 50 мм и более. / meteonovosti.ru /
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