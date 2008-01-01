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В Сибири сохраняется аномально холодная погода



ИА "Метеоновости" / 11:03 Воскресенье, 3 февраля



Обширный антициклон остается полноправным хозяином погоды на всей территории Сибири. Морозы, нагрянувшие в регион еще в третьей декаде января сохраняются и по сей день.



В ночные часы в минувшие дни сильный мороз отмечался в Иркутской (температура до -53o), Кемеровской (до -42o), Новосибирской (до -39o), Томской (до -49o) областях, Северо-Енисейском (до -51o), Эвенкийском (до -54o), Туруханском (до -50o) муниципальных районах Красноярского края.



Температура достигает рекордных значений на всей территории Сибири от Салехарда до Кемеровской области. Так, в субботу в Салехарде минимальная температура составила -47.3 градуса, оставив позади рекорд 1929 года со значением -47.1 градуса. В Новокузнецке новым рекордом минимальной температуры стало значение -41.9 градусов (предыдущий рекорд -36.0 отмечался в 1977 году).



На предстоящей неделе аномально холодная погода на всей территории Западной Сибири и на юге ее восточной половины сохранится. Температура воздуха предполагается ниже нормы на 8-10 градусов, причем, очаг аномального холода будет над южными районами Сибири. / meteonovosti.ru /



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