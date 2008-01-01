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Дальний Восток остается во власти циклонов



ИА "Метеоновости" / 10:17 Воскресенье, 3 февраля



В зимний период времени погода восточных районов России, как правило, находится под постоянным контролем циклонов. Не стали исключением и текущие дни. Ненастный вихрь, что поднимался вдоль Курильской гряды, в выходные дни приблизился к югу Камчатского края и углубился. Он охватил своим влиянием в субботний день восточные районы Дальневосточного округа.



На Курилах порывы ветра достигали 23 м/с. На Сахалине при ветре до 26 м/с мела метель. Ветреная погода была в Магаданской области, до 25 м/с. На восточном побережье Чукотского автономного округа ветер усиливался до штормовой силы, до 34 м/с, отмечалась продолжительная метель.



Но больше всего от циклона досталось Камчатскому края, оказавшемуся в непосредственной близости к центру циклона. Весь день в субботу и в ночь на воскресенье в крае шел снег, на восточном побережье выпало от 8 до 13 мм, при ветре до 24 м/с разбушевалась сильная метель.



В первые дни предстоящей недели циклон сохранит свое влияние на восточные районы России. На юге Камчатского края пройдут снегопады, прошумят метели при ветре 18-23 м/с. Ветреная погода со снегом и метелями сохранится и на востоке Чукотского а.о. На помощь циклону придет еще один вихрь - из северо-восточных провинций Китая. Он ухудшит погоду в Приморье и близлежащей территории. В Приморье в понедельник снег, метель, порывистый ветер. На юге Сахалина ожидается сильный снег, на Курильской гряде - сильные осадки в виде снега и мокрого снега, ветер 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /



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