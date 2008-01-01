Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
3 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:00 Воскресенье, 3 февраля

  Воскресное утро встретило москвичей пасмурной, но теплой погодой. Температура воздуха повсеместно была ниже нуля и составила от -2.6 градусов в районе Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии до -3.8 градусов в районе аэропорта Домодедово. На опорной метеостанции города, ВДНХ, в 9 часов было -3.3 градуса. Повсеместно шел снег. Ветер южного и юго-восточного направлений дул со средней скоростью 1-2 м/с, порывы до 5 м/с. Атмосферное давление сохранялось повышенным, 7651 мм рт ст. Относительная влажность воздуха составляла 93%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-2
Пн.
4 фев.
+1
Вт.
5 фев.
+1
Ср.
6 фев.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Накхонсаван		 -46
Верхоянск

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Патиала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100