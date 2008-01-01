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ИА "Метеоновости" / 10:00 Воскресенье, 3 февраля



Воскресное утро встретило москвичей пасмурной, но теплой погодой. Температура воздуха повсеместно была ниже нуля и составила от -2.6 градусов в районе Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии до -3.8 градусов в районе аэропорта Домодедово. На опорной метеостанции города, ВДНХ, в 9 часов было -3.3 градуса. Повсеместно шел снег. Ветер южного и юго-восточного направлений дул со средней скоростью 1-2 м/с, порывы до 5 м/с. Атмосферное давление сохранялось повышенным, 7651 мм рт ст. Относительная влажность воздуха составляла 93%. / meteonovosti.ru /



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