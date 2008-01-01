

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:55 Воскресенье, 3 февраля



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 23 января - 2 февраля менялась от низкой до умеренной. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного, а 2, 24 и 31 января до возмущенного.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 3-11 февраля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, от спокойной до слабо возмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 3 февраля. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



