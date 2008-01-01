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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:55 Воскресенье, 3 февраля

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 23 января - 2 февраля менялась от низкой до умеренной. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного, а 2, 24 и 31 января до возмущенного.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 3-11 февраля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, от спокойной до слабо возмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 3 февраля. / meteonovosti.ru /
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