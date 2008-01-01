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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:56 Воскресенье, 3 февраля



Предстоящим днем Москву и область будет пересекать теплый атмосферный фронт. Ветер южных румбов принесет теплый и влажный воздух. При облачной погоде временами пройдут осадки в виде мокрого снега, во второй половине дня в виде дождя. Возможен гололед. Максимальная температура воздуха в столице в послеполуденные часы 0..+2, по области от -3 до +2 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 753 мм рт ст., что выше нормального. Относительная влажность воздуха около 85%.



В столичном регионе сохраняется неустойчивая и некомфортная погода. При высокой влажности воздуха будет ощущаться недостаток кислорода в нем. Повышенным останется фон атмосферного давления, выше климатической нормы и температура воздуха. Такие метеопараметры в сочетании с отдельными возмущениями геомагнитного фона оказывают негативное влияние на самочувствие, настроение и психо-эмоциональный статус метеочувствительных людей с различными хроническими заболеваниями и с синдромом хронической усталости. Недомогание, слабость, снижение функциональных резервов организма могут отмечать и практически здоровые люди молодого и трудоспособного возраста. Следует поддерживать организм поливитаминами и адаптогенами. / meteonovosti.ru /



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