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Новости погоды
В Анапе рекордно тепло
ИА "Метеоновости" / 13:40 Суббота, 2 февраля
Циклон, центр которого располагается над Восточной Европой, охватил своим теплым сектором юг Европейской России. Накануне среднесуточная температура воздуха в Краснодарском крае превысила многолетние значения на 6-8, а в Анапе на 9 градусов.
В результате 1 февраля в Анапе был установлен новый абсолютный суточный максимум для этого дня, который теперь составляет +14.3 градуса, предыдущий +13.8 наблюдался в 2010 году. / meteonovosti.ru /
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