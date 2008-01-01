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На северо-западе Европейской России сильные осадки и ветер



ИА "Метеоновости" / 13:04 Суббота, 2 февраля



Циклон из Центральной Европы, поднимаясь к северо-востоку, в воскресенье выйдет на северо-запад Европейской территории, а вместе с ним и зона сильных осадков.



В Северо-Западном районе в воскресенье пройдет снег разной интенсивности и продолжительности, в городе на Неве и в Ленинградской области местами сильный снег. В начале новой недели, в теплом секторе циклона, температура повысится до +2 градусов, ожидаются осадки, местами сильные.



В Карелии в воскресенье и понедельник будут идти снегопады, местами сильные, при ветре в порывах 15-18 м/с, разыграются метели.



И только к середине недели, когда циклон отправится на восток, погода станет спокойнее. / meteonovosti.ru /



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