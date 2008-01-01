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ИА "Метеоновости" / 12:56 Суббота, 2 февраля
В полдень на опорной метеостанции Москвы - ВДНХ - температура повысилась до -3.6 градусов, примерно столько же в Тушино и на Балчуге, в районе ТСХА столбик термометра поднялся до отметки -3.2 градуса, в районе МГУ -4.4. Осадков нет, но по-прежнему сохраняются дымки и видимость не превышает 4 км. Лишь в районе ВДНХ дымка не наблюдается и видимость до 10 км. Дымка сохраняется и в аэропортах: во Внуково видимость до 5 км, в Шереметьево до 3, в Домодедово до 2 км.
Ветер юго-восточный в районе ТСХА до 4 м/с. Атмосферное давление чуть выше нормы, относительная влажность воздуха понизилась до 85%. / meteonovosti.ru /
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