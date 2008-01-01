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Новости погоды

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Сибирь сковали рекордные морозы

ИА "Метеоновости" / 12:27 Суббота, 2 февраля

  Январь в Сибири закончился рекордными холодами, которые плавно перетекли в февраль.

В первый день последнего зимнего месяца среднесуточная температура воздуха оказалась ниже климатической нормы более, чем на 16 градусов. В Иркутской области в ранние утренние часы 2 февраля воздух остывал до -48 градусов, в Новосибирской области до -44, в Кемеровской до -42, в Алтайском крае и Томской области до -45 градусов, в Эвенкии до -53 градусов.

На севере Западной Сибири морозы достигли рекордных значений. В Салехарде 1 февраля было -47.1, предыдущий рекорд -45.3 наблюдался в 1967 году. Рекордные холода зафиксированы и в Ханты-Мансийский округе: в Ларьяке под утро температура понизилась до -46.7 градусов, что стало суточным рекордом (предыдущий рекорд со значением -45 отмечался в 1967 году), в Угуте -45.8, что ниже прежнего на 1.7 градуса и тоже за 1967 год. В Новокузнецке (Кемеровская область) было -34 градуса, предыдущий наблюдался в 2012 году и составлял -33.2.

В субботу 2 февраля, в Салехарде вновь обновился суточный минимум температуры, теперь он составляет -47.3 градуса, предыдущий -44.5 наблюдался в 2001 году.

Рекордными морозами обеспечил Сибирь арктический антициклон, который медленно продвигается вглубь материка, затягивая студеный воздух.

В ближайшие дни аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 15 градусов и более сохранятся в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Томской области. Сильные морозы ожидаются в Омской области и на юге Тюменской. В Иркутской области сильный мороз (температура -40:-45, местами до -53); в г. Иркутск аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 8-14o ниже климатической нормы. В Эвенкии -50..-55, в центральных районах Красноярского края до -50; в г. Красноярск аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 12-18o ниже климатической нормы. / meteonovosti.ru /
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