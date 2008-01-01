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Штормовой циклон направляется на Чукотку



ИА "Метеоновости" / 11:53 Суббота, 2 февраля



Циклон, который отметился сильными снегопадами и метелями при штормовом, а местами и ураганном ветре на дальневосточных островах и побережье Дальнего Востока, отправляется на северо-восток - у Чукотке.



В субботу он обрушится снегопадами на восточное побережье округа, ветер окрепнет в порывах до 25 м/с. на побережье Берингова моря сильная метель при ураганном ветре, 30-35 м/с.



В воскресенье днем зона снегопадов охватит большую часть Чукотки, восток - местами сильными, на северо-востоке они будут с дождем, ветер усилится до 18-23 м/с, на восточном побережье 25-30 м/с с метелью, ночью и утром на побережье Берингова моря порывы будут достигать ураганной силы, 31-36, с сильной метелью.



/ meteonovosti.ru /



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