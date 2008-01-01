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Новости погоды
Москву и область окутали туманы
ИА "Метеоновости" / 11:32 Суббота, 2 февраля
Ночью во влажном воздухе над столичным регионом сформировались туманы, видимость ухудшалась до 2-4 км.
На 9 часов утра в столице и Подмосковье сохраняются довольно густые дымки. В аэропорту Домодедово на 9 часов утра наблюдался густой туман, видимость не превышала 30 м. / meteonovosti.ru /
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