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Штормовая погода покидает Дальний Восток



ИА "Метеоновости" / 11:20 Суббота, 2 февраля



Накануне обширный и глубокий циклон, с давлением в центре менее 955 гПа, находился у юго-восточного побережья Камчатки, а его атмосферные фронты опутали прибрежные районы Дальнего Востока и острова. На юге Камчатского края отмечались сильные осадки в виде снега, мокрого снега, выпало до 36 мм, при штормовом ветре кружила метель, на севере края тоже сильный снег до 25 мм осадков, ветер усиливался до 29 м/с. Штормовая погода наблюдалась и на Сахалине: сильный снег количеством до 19мм, метель, ветер разгонялся до 31 м/с. Продолжительные метели наблюдались на юге Курильской гряды при ветре до 27 м/с. Метели бушевали и в Магаданской области, ветер окреп до 29 м/с, в Ольском районе (мыс Братьев) порывы достигали ураганной силы до 44 м/с. Зона сильных снегопадов накрыла и Хабаровский край, где и выпало до 20 мм осадков, наблюдалась метель, ветер усиливался до 23 м/с.



В субботу центр циклона переместится на юг Камчатки, где и продолжатся сильные снегопады, метели при штормовом ветре, в горных районах лавиноопасно. Штормовая погода сохранится на Сахалине, в северных районах Хабаровского края, на побережье Магаданской области и на Курильских островах.



Но уже в воскресенье циклон отправится на северо-восток. Снегопады ослабеют, перейдут в разряд небольших, да и они только местами, ветер заметно стихнем, но местами его порывы могут достигать 13-19 м/с. А вот на севере Курильской гряды сохранятся снегопады, метели при штормовом ветре 19-24 м/с. / meteonovosti.ru /



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