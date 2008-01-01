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ИА "Метеоновости" / 10:17 Суббота, 2 февраля



Утро субботнего дня встретило москвичей небольшим морозцем. На главной метеостанции ВДНХ в 9 часов утра было -4.2, в центре города - на Балчуге - -4 градуса, в районе ТСХА и Тушино -3.9, в районе МГУ -4.9 градуса. Повсеместно наблюдается дымка, видимость не превышает 2-4 км, в районе МГУ до 1 км. Ветер юго-восточный, слабый, до 3 м/с.



Атмосферное давление чуть выше нормы, 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 93%. / meteonovosti.ru /



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