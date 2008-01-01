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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:12 Суббота, 2 февраля

  Погода вступила в завершающуюся фазу сезона - февраль, и преподнесла сюрприз в виде оттепели. Теплым ожидается и сегодняшний день. Температура воздуха недалеко уйдет от нулевой отметки и составит 0:-2 градуса.

Но не всегда февраль был так ласков к москвичам. В 1967 году под утро 2 февраля ударили тридцатиградусные морозы, и минимальная температура составила -31.3 градуса, что стало суточным рекордом. Более 50 лет Москва не видала подобных морозов. А в далеком 1885 году в дневные часы температура повысилась до +4.5 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного максимума. В последний раз аналогичное тепло отмечалось в 2002 году. Сильными осадками отметился этот день в 2001 году, на московскую землю выпало 14 мм при месячной норме 36 мм.

В прошлом, 2018 году, 2 февраля под утро морозы окрепли до -9.1, а днем потеплело до -1.5 градуса, отмечался небольшой снег. / meteonovosti.ru /
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