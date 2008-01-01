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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:09 Суббота, 2 февраля



Предстоящим днём характер погоды в Московском регионе будет носить неустойчивый характер. Ожидается облачная погода, местами с небольшим мокрым снегом. Максимальная температура воздуха во второй половине дня в столице составит -2..0 градусов, по области от -4 до +1 градуса. Таким образом, среднесуточная температура значительно превысит свою климатическую норму. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление продолжит подрастать и к середине дня достигнет 753 мм рт ст., что выше нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.



По влиянию на организм погода будет дискомфортной, биотропной как для метеочувствительных людей, так и для практически здоровых. Такое отрицательное влияние будет обусловлено очень высокой влажностью воздуха, пониженным содержанием кислорода в приземном слое воздуха, температура остается выше привычных значений для начала февраля.



Такие неустойчивые метеопараметры в сочетании с отдельными возмущениями геомагнитного фона оказывают влияние на самочувствие, активность, настроение, психо-эмоциональный статус метеочувствительных людей с различными хроническими заболеваниями, с синдромом хронической усталости, вегетативными расстройствами. Недомогание, слабость, снижение функциональных резервов организма (общая слабость, быстрое снижение физических сил, депрессивные и эмоциональные расстройства) могут отмечать и практически здоровые люди молодого и трудоспособного возраста. Следует поддерживать организм, полезны не нагрузочные виды зимнего спорта, поливитамины и адаптогены. / meteonovosti.ru /



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