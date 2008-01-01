Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
2 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:09 Суббота, 2 февраля

  Предстоящим днём характер погоды в Московском регионе будет носить неустойчивый характер. Ожидается облачная погода, местами с небольшим мокрым снегом. Максимальная температура воздуха во второй половине дня в столице составит -2..0 градусов, по области от -4 до +1 градуса. Таким образом, среднесуточная температура значительно превысит свою климатическую норму. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление продолжит подрастать и к середине дня достигнет 753 мм рт ст., что выше нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.

По влиянию на организм погода будет дискомфортной, биотропной как для метеочувствительных людей, так и для практически здоровых. Такое отрицательное влияние будет обусловлено очень высокой влажностью воздуха, пониженным содержанием кислорода в приземном слое воздуха, температура остается выше привычных значений для начала февраля.

Такие неустойчивые метеопараметры в сочетании с отдельными возмущениями геомагнитного фона оказывают влияние на самочувствие, активность, настроение, психо-эмоциональный статус метеочувствительных людей с различными хроническими заболеваниями, с синдромом хронической усталости, вегетативными расстройствами. Недомогание, слабость, снижение функциональных резервов организма (общая слабость, быстрое снижение физических сил, депрессивные и эмоциональные расстройства) могут отмечать и практически здоровые люди молодого и трудоспособного возраста. Следует поддерживать организм, полезны не нагрузочные виды зимнего спорта, поливитамины и адаптогены. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-4
Сб.
2 фев.
-2
Вс.
3 фев.
+1
Пн.
4 фев.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Аделаида		 -46
Батагай

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Бхагалпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100