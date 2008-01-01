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Рекорды последнего дня января



ИА "Метеоновости" / 13:49 Пятница, 1 февраля



В последний день января на территории России отмечался контрастный температурный фон. Так, в большинстве районов Сибири среднесуточная температура воздуха на 12 и более градусов не дотянула до нормы. В то же время в центральных и южных областях Европейской России температура на 8-10 градусов, а в Иркутской области и Хабаровском крае на 10-12 градусов превысила норму, а ее максимальное значение установило новые суточные рекорды.



На европейской территории городами-рекордсменами стали Феодосия, где 31 января потеплело до +14.5 (предыдущий рекорд отмечался в 1938 году, +14.3) и Керчь, +13.4 (предыдущий рекорд со значением +13.2 был отмечен в 2001 году).



На азиатской территории отличился Хабаровск. Максимальная температура в столице края составила -4.9 градусов, оставив позади рекорд 1995 года, -7.8 градусов. / meteonovosti.ru /



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