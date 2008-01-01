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Новости погоды

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Каким бывает февраль в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:46 Пятница, 1 февраля

  Февраль замыкает зимний сезон. А в Древней Руси февраль замыкал год, поэтому прозвали его "сеченем". Называли его еще "межень" - календарная межа зимы и весны. И все-таки самое меткое прозвище февраля -"бокогрей": на солнечной стороне прогрев становится заметнее. За весь ряд метеорологических наблюдений, проводимых в Москве с 1879 года чаще всего февраль был холодным, в 68 случаях. А рекордно холодным февраль отмечался в 1929 году, когда средняя за месяц температура воздуха оказалась -19.5 градусов, что при норме -7.7 градусов почти на 12 градусов ниже ее. А в последний раз холодной погодой отличился февраль в прошлом, 2018 году. Средняя температура в нем оказалась -9.1 градусов, что на 1.4 градуса ниже многолетних значений. Теплых февралей было гораздо меньше: 43. А рекордно теплым он был в 1990 году, когда средняя за месяц температура оказалась положительной и составила +0.4 градуса, что на 8 градусов выше нормы. В последние годы февраль заметно потеплел и за последние 10 лет лишь трижды он дерзнул морозами. Холоднее всего в этот период было в феврале 2012 года (температура на 4 градуса была ниже нормы), а редким теплом отличился февраль 2016 года, в нем температура превысила норму на 7.1 градуса. В остальные годы последний месяц зимы не вышел за рамки климатической нормы. / meteonovosti.ru /
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