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Новости погоды

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В центральных областях прошли сильные снегопады

ИА "Метеоновости" / 12:45 Пятница, 1 февраля

  Вся территория Центрального округа России в последний день января находилась под влиянием атмосферных фронтов, связанных как с южным, так и атлантическим циклонами. Осадки шли повсеместно, но их интенсивность и фаза осадков были разными. Так, в Москве снег, начавшийся в первой половине ночи перешел в мокрый снег, а уже утром при положительных значениях температуры осадки шли в виде дождя, местами его интенсивность увеличивалась до умеренного. В итоге в последний день января в Москве (по данным метеостанции ВДНХ) выпало 6 мм. Дождь не способствовал приросту снега, а, наоборот, уменьшил московские сугробы с 48 до 45 см.

В других областях Центрального округа ситуация была другая. В северной половине, где обострились атмосферные фронты, прошел снег. Сильным он был в Тверской области, выпало до 10 мм осадков и в Ярославской области, где копилка осадков пополнилась на 8 мм. В итоге в Тверской области снегопады способствовали избытку осадков в январе, выпало 61 мм при норме 43 мм. Еще больший избыток отмечался в Ярославской области, где за весь месяц набралось 60 мм при норме 37 мм, то есть почти 160%. / meteonovosti.ru /
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