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Погодные итоги января в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 11:38 Пятница, 1 февраля



зимы завершил свое шествие по Московской земле оттепелью. Это была 3 оттепель за месяц, и в целом он оказался теплее многолетних значений на 2-3 градуса.



Среднесуточная температура последних январских дней опередила норму на 6-8, а в последний день месяца на 10 градусов. Но случались в январе и морозные дни. Они отмечались во второй пятидневке месяца, когда под утро воздух остывал до температуры -10..-14 градусов, а в дневные часы морозы ослабевали до -5..-10 градусов. Но даже при таких значениях средняя суточная температура соответствовала норме.



Аномальным теплом отличилась третья пятидневка месяца. В это время по ночам температура была отрицательная, от -1 до -8 градусов, а днем ненамного отклонялась от нулевой отметки как в сторону положительных, так и отрицательных значений. Самым теплым был день 18 января, когда максимальная температура на станции ВДНХ составила +2.8 градусов.



В целом январь 2019 года в истории метеорологических наблюдений пополнит ряды теплых месяцев. Средняя температура на ВДНХ оказалась -6.6 градусов, что на 2.7 градусов выше многолетних значений.



В Подмосковье самым теплым январь был на северо-западе области, в Клину средняя за месяц температура воздуха составила -7 градусов, что выше нормы на 3,2 градуса. А холоднее всего было на востоке, в Черустях положительная аномалия температуры составила всего +1,6 градуса.



Теплый январь и осадками природа не обидела. Они выпадали преимущественно в виде снега в большинстве январских дней, а в отдельные дни были сильными. Так, 26 января, в Москве был побит суточный рекорд осадков двадцатилетней давности. На ВДНХ за сутки выпало 10.3 мм осадков, что и стало новым суточным рекордом этого дня.



В итоге месячная сумма выпавших осадков составила на ВДНХ 68,3 мм, или 163% нормы. На территории Подмосковья меньше всего осадков было в Кашире ( 35мм), а больше всего во Внуково ( 71 мм).



Высота снежного покрова на ВДНХ в течение месяца увеличилась с 24 см до 49 см, наибольшей высоты снежный покров достиг утром 28 января.



Наибольшая высота снега к концу месяца отмечалась в Павловском Посаде, 57 см, а значительно меньше сугробы были в Можайске, всего 21 см. / meteonovosti.ru /



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