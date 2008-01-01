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Рекордные морозы на севере Сибири



ИА "Метеоновости" / 10:29 Пятница, 1 февраля



Центральный месяц зимы на севере Западной Сибири оказался крайне неустойчивым. В течение первой и второй декад месяца отмечалась не по сезону теплая погода, а в отдельные дни второй декады положительная аномалия температуры воздуха достигала 10-11 градусов. Но уже с начала третьей декады резко похолодало. В ночные часы температура воздуха уверенно преодолела отметку в -35 градусов, а в отдельные ночи понижалась до -44. В последние сутки января среднесуточная температура воздуха оказалась на 20 градусов ниже нормы.



В Салехарде под утро температура понизилась до -46.3 градусов, что стало суточным рекордом (предыдущий рекорд со значением -45.7 градусов отмечался в 1967 году).



Сильные морозы принес на север Сибири арктический антициклон. Из высоких широт он медленно спускается на материковую часть Сибири, затягивая вглубь континента студеный воздух. В ближайшие дни в северных районах еще сохранится аномально холодная погода, а в последующем ядро холода будет спускаться на юг и уже к концу первой пятидневки февраля подобные температурные аномалии будут наблюдаться в южных районах Сибири. / meteonovosti.ru /



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