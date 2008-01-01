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Новости погоды

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Дальний Восток во власти циклонов

ИА "Метеоновости" / 09:48 Пятница, 1 февраля

  В зимний период времени погода восточных районов России, как правило, находится под постоянным контролем циклонов. Не стали исключением и текущие дни. Ненастный вихрь, перемещаясь вдоль Курильской гряды, охватил своим влиянием в последний январский день восточные районы Дальневосточного округа.

На Курилах порывы ветра достигали 21 м/с. На Сахалине при ветре до 22 м/с мела метель. Ветреная погода была в Приморье и Хабаровском крае. В Приморье порывы достигали 28 м/с, в Хабаровском крае до 24 м/с и здесь также отмечалась метель. Сильным ветром влияние циклона ощущали и жители охотского побережья Магаданской области. Шли осадки, но их суточное количество не превысило 4 мм.

А в большей степени влияние циклона сказалось на Камчатском крае. Весь день 31 января и в ночь на 1 февраля на юге края шел сильный снег, выпало до 16 мм, при ветре штормовой силы (до 32 м/с) разбушевалась сильная метель.

Сегодня центр циклона приблизился к Камчатскому краю и сильно не изменит своего положения в выходные дни. В Камчатском и Хабаровском краях, на Сахалине, Курилах и в Магаданской области ожидается целый комплекс неблагоприятной погоды: снег, местами сильный, усиление ветра до 20-25 м/с, местами до штормовой силы, продолжительная метель. / meteonovosti.ru /
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