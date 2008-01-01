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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:26 Пятница, 1 февраля



Миновал второй зимний месяц, а погода преподнесла сюрприз в виде оттепели, температура в последний день повышалась до +1..+2 градусов. Снега высокие до 45..55 см. Растопить этот снег непросто, так что несмотря на оттепель москвичи с зимой расстанутся нескоро.



Начало февраля ожидается с температурой близкой к нулю, что на 8-10 градусов выше климатической нормы. Минимальная температура для февраля отмечалась в 1956 году: -34,8, максимальная совсем недавно, в 2015 году: +3,1. Сильным снегопадом отметился сегодняшний день в 1915 году, на Московскую землю выпало 15,0 мм осадков. И очень высоким атмосферным давлением в 1972 году: 1040,7 мб, или 781 мм рт ст. Причем такие показатели стали для февраля абсолютным рекордом не только дня, но и всего месяца. Кроме того, этот показатель второй по величине за все зимние месяцы, самое высокое атмосферное давление отмечалось в декабре 1944 года: 1042,3 мб, или 782 мм рт ст. Сегодня фон атмосферного давления близок в климатической норме: 751 мм рт ст, или 1001 мб. / meteonovosti.ru /



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