|
|
|
Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:46 Пятница, 1 февраля
Предстоящим днём характер погоды в Московском регионе будет носить неустойчивый характер и в целом, некоторые метеорологические параметры не будут соответствовать данному времени года.
По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 1 февраля ожидается преобладание облачной погоды. В вечерние часы, начиная с юго-западных территорий Подмосковья, местами пройдёт небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -2..0 градусов, по области -5..0. Таким образом, среднесуточная температура превысит климатическую норму на 8-9 градусов. Ветер юго-восточного направления 4-9 м/с. Атмосферное давление продолжит подрастать и к середине дня достигнет 751 мм рт ст..
Что касается влияния погоды на здоровье, то сегодняшний день будет характеризоваться колебаниями метеопараметров и формированием влажно - дискомфортной погоды на фоне роста атмосферного давления.
Для практически здоровых и независимых от погодных условий людей ничего необычного в таком характере погоды нет, только некоторый дискомфорт, связанный с коротким световым днем, что вызывает общую слабость, снижает умственную и физическую работоспособности, ухудшает настроение.
Для метеозависимых людей, особенно с отягощенным анамнезом, перенесших или страдающих хроническими заболеваниями, такой характер погоды становится еще и внешним раздражающим и нагрузочным фактором.
Следует соблюдать режим труда и отдыха, при любой погоде стараться найти время и погулять на воздухе, помогут поддерживать тонус сосудов и улучшить состоянии нервной системы препараты растительного происхождения, конечно, это и лекарств рекомендованных лечащим врачом для лечения основного заболевания.
Геомагнитный фон 1 февраля прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.