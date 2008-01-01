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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:46 Пятница, 1 февраля

  Предстоящим днём характер погоды в Московском регионе будет носить неустойчивый характер и в целом, некоторые метеорологические параметры не будут соответствовать данному времени года.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 1 февраля ожидается преобладание облачной погоды. В вечерние часы, начиная с юго-западных территорий Подмосковья, местами пройдёт небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -2..0 градусов, по области -5..0. Таким образом, среднесуточная температура превысит климатическую норму на 8-9 градусов. Ветер юго-восточного направления 4-9 м/с. Атмосферное давление продолжит подрастать и к середине дня достигнет 751 мм рт ст..

Что касается влияния погоды на здоровье, то сегодняшний день будет характеризоваться колебаниями метеопараметров и формированием влажно - дискомфортной погоды на фоне роста атмосферного давления.

Для практически здоровых и независимых от погодных условий людей ничего необычного в таком характере погоды нет, только некоторый дискомфорт, связанный с коротким световым днем, что вызывает общую слабость, снижает умственную и физическую работоспособности, ухудшает настроение.

Для метеозависимых людей, особенно с отягощенным анамнезом, перенесших или страдающих хроническими заболеваниями, такой характер погоды становится еще и внешним раздражающим и нагрузочным фактором.

Следует соблюдать режим труда и отдыха, при любой погоде стараться найти время и погулять на воздухе, помогут поддерживать тонус сосудов и улучшить состоянии нервной системы препараты растительного происхождения, конечно, это и лекарств рекомендованных лечащим врачом для лечения основного заболевания.

Геомагнитный фон 1 февраля прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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