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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:39 Четверг, 31 января
Погоду в столичной области будет определять теплый сектор циклона с центром над Архангельской областью. При сплошной облачности местами пройдут слабые осадки. Температура воздуха в Москве -1..+1 градус, по области +1..-4. Ветер южный, 5-10м/с. Местами гололедица. / meteonovosti.ru /
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