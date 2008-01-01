

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:27 Четверг, 31 января



В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,5..+2,2 градуса, Северном +1,4..+2,2 градуса, Северо-восточном +1,0..+1,8 градуса, Восточном +0,5..+1,2 градуса, Юго-восточном -0,3..+1,0 градуса, Южном +0,6..+1,2 градуса, Юго-западном +0,7..+1,4 градуса, Западном +0,4..+1,8 градуса, Северо-западном +0,7..+2,2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +1,1..+1,3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -0,6..+1,0 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



