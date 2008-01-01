

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Канада: морозы до 30 градусов на широте Сочи



ИА "Метеоновости" / 13:37 Четверг, 31 января



Юго-восток Канады попал под влияние арктического воздуха. Несмотря на то, что такие большие города, такие как Оттава, Монреаль и Торонто находятся на широтах от 43 до 46 градусов, что соответствует тем же широтам, на которых расположен Крым и Краснодарский край, температурный режим здесь последних дней больше похож на Сибирь. На берегах озера Виннипег ночная температура накануне была до -30..-33 градусов, в окрестностях Торонто до -20..-25 градусов. Заток студеного воздуха осуществляется из полярных широт северным ветром. На пути этого потока естественных препятствий в виде горных хребтов нет, что стало одним из факторов формирования аномальных морозов. От средних климатических характеристик, температура ниже нормы на почти на 20 градусов. Ослабление морозов ожидается в первые февральские дни, а потепление до 0..-3 градусов в воскресенье, когда ветер поменяет направление с северного на юго-западное. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



