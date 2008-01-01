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Новости погоды
В выходные в Москве сыро и тепло
ИА "Метеоновости" / 12:51 Четверг, 31 января
Последние дни января в Москве отличились очень теплой для сезона погодой. И начало нового месяца сохранит почти мартовские черты.
Первые дни февраля в столице будут теплыми, облачными и с осадками. Диктовать условия погоды взялся южный процесс. Средиземноморский воздух пришел с фронтами балканского циклона. В пятницу Москва и область окажутся в теплой части этого вихря. Местами станут приниматься осадки, ночью в виде небольшого снега, днем небольшого мокрого снега. В ночь на пятницу в городе подморозит до -2..-4 градусов, по области до -7. И днем температура воздуха останется слабоотрицательной, что приведет к сильной гололедице на дорогах.
В субботу и воскресенье, 2 и 3 февраля, Москва останется в теплом секторе. В дневные часы небольшие осадки местами станут приниматься в виде мокрого снега. Максимальная температура в Москве около 0 градусов, по области до +1. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 7-8 градусов, и будет соответствовать середине марта.
Снег в столичном регионе станет более плотным, сосульки на неубранных от снега крышах будут расти. Все как в марте! Но не следует обольщаться, февраль еще покажет себя и снегом и морозом. / meteonovosti.ru /
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