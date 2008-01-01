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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:49 Четверг, 31 января

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,7..+2,3 градуса, Северном -+1,8..+2,3 градуса, Северо-восточном +1,1..+2,0 градуса, Восточном +0,9..+1,4 градуса, Юго-восточном +0,2..+1,1 градуса, Южном +1,0..+1,4 градуса, Юго-западном +0,8..+1,7 градуса, Западном +0,7..+2,1 градуса, Северо-западном +1,5..+2,1 градуса.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха -1,7 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -0,8..+1,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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Усть-Нера

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Эль-Хилла

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