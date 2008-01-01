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Новости погоды
Ненастная погода покидает Турцию
ИА "Метеоновости" / 12:43 Четверг, 31 января
В последних числах января на средиземноморском побережье Турции удерживается ненастная погода. Атмосферные фронты южных циклонов с завидным постоянством пересекают территорию страны, гремят грозы, время от времени принимаются ливни, местами отмечались шквалистые усиления ветра.
Не успели жители Антальи опомнится от шквалов и ливней в начале недели, как на город вновь обрушился сильный дождь. За день 30 января и ночь 31 января выпало 23 мм осадков. В результате месячная норма по осадкам за январь была выполнена.
В зону сильных дождей попали Мугла, с количеством осадков 34 мм, и Аланья, где за сутки выпало 48 мм.
В начале февраля, стараниями антициклона с центром над Египтом, погода на юге Турции наладится. За счет солнца дневная температура воздуха повысится до 17..19 градусов. Температура воды у южных берегов Турции 18-19 градусов. / meteonovosti.ru /
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