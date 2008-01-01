Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
31 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ненастная погода покидает Турцию

ИА "Метеоновости" / 12:43 Четверг, 31 января

  В последних числах января на средиземноморском побережье Турции удерживается ненастная погода. Атмосферные фронты южных циклонов с завидным постоянством пересекают территорию страны, гремят грозы, время от времени принимаются ливни, местами отмечались шквалистые усиления ветра.

Не успели жители Антальи опомнится от шквалов и ливней в начале недели, как на город вновь обрушился сильный дождь. За день 30 января и ночь 31 января выпало 23 мм осадков. В результате месячная норма по осадкам за январь была выполнена.

В зону сильных дождей попали Мугла, с количеством осадков 34 мм, и Аланья, где за сутки выпало 48 мм.

В начале февраля, стараниями антициклона с центром над Египтом, погода на юге Турции наладится. За счет солнца дневная температура воздуха повысится до 17..19 градусов. Температура воды у южных берегов Турции 18-19 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Пт.
1 фев.
-1
Сб.
2 фев.
-1
Вс.
3 фев.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+35
Накхонсаван		 -53
Усть-Нера

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Эль-Хилла

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100