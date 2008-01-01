

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ожидаемые неприятности от дальневосточного циклона



ИА "Метеоновости" / 12:10 Четверг, 31 января



В ближайшие несколько дней, циклон, отметившийся теплом на побережье Японского моря, смещаясь на северо-восток, углубляется. Его влияние на погодные условия будет негативным. С ним уже метут метели на побережье Хабаровского края, Магаданской области и подбираются к западному побережью Камчатке. А на Камчатке 1 февраля ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, на Усть-Камчатского района до 25-30 м/с. Сильный снегопад, который 2 февраля будет и в северной половине Камчатского края.



А также в планы циклона входит непогода на юго-востоке Чукотки, на побережье Берингова моря 1 февраля задует до 18-23 м/с, 2 и 3 февраля на большей части территории до 15-20 м/с, на побережье Берингова моря до 25-30 м/с, со снегом и метелями. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



