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Новости погоды

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Во Владивостоке и Хабаровске после рекордов похолодание

ИА "Метеоновости" / 11:48 Четверг, 31 января

  Циклон, устроивший весну на юге Дальнего Востока, обновил рекорды максимальной температуры воздуха. Значения максимальной температуры перешагнули нулевую отметку: до +5,8 градусов на станции Тимирязевский, что на 2,6 градуса выше, чем в 1949 году, т.е. прежний рекорд продержался 60 лет. И такая же температура на станции Посьет: +5,8. Рекорды обновлены на станции Свиягино +3,1, во Владивостоке +3,1, Дальнереченске +0,8, Рудной Пристани +4,3, Преображение +5,2.

В Хабаровском крае до -5,0 на станции Екатерино-Никольское и в краевом центре до -4,9 градуса.

Циклон уже развернулся к Приморью холодным боком, температура во Владивостоке в разгар дня -9..-12 градусов, в первые дни февраля будет -2..-4. В Хабаровске -15 градусов, и 1 февраля ожидается -13..-15 градусов. / meteonovosti.ru /
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