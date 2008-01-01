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Новости погоды

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Коми и Ямал в зоне сильных морозов

ИА "Метеоновости" / 11:11 Четверг, 31 января

  Ясная погода под конец января "работает" на потерю тепла на северо-востоке Европейской России и севере Западной Сибири, Продолжительность светового дня на широте полярного круга составляет чуть больше 6 часов, а это лишь четвертая часть суток. Все это и стало дополнительными факторами в формировании аномальных морозов в этих районах, где температура ниже нормы на 12 градусов. Но основным виновником низкой температуры является антициклон с центром над Карским морем. В средней тропосфере воздух поступает непосредственно из приполярных районов с севера-востока. Температура в темное время суток на территории республики Коми -35..-40 градусов, на территории Ямало-Ненецкого а.о. -45..-50, местами отмечалось в ночь с 30 января на 31 января до -51 градуса. В Салехарде наступившим днем ожидается не выше -38..-40 градуса, в ближайшую ночь воздух остынет здесь до -46..-48 градусов, а 1 февраля днем будет не выше -40..-42. Накануне, в ночь с 30 января на 31 в Салехарде температура была рекордно низкой: -46.3 градуса. Таким образом, предыдущий рекорд (-45,7) 1967 года был побит.

На северо-востоке Коми в ночные часы ожидается -32..-37, днем -24..-29 градусов. / meteonovosti.ru /
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