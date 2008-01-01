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Новости погоды

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И снег, и дождь в Москве в конце января

ИА "Метеоновости" / 10:57 Четверг, 31 января

  Вечером 30 января столичная область оказалась в зоне активного атмосферного фронта. Начались осадки, сначала в виде снега, затем стал лепить мокрый снег, а утром 31 января еще шел дождь.

За день 30 января в Москве выпало 1-2 мм осадков, за ночь 31 января на ВДНХ, в Немчиновке и МГУ выпало 4 мм, в Тушино и Внуково - 5 мм. Но области 6 мм выпало в Истре.

Начавшийся утром дождь частично разрушил выпавший снег, но, несмотря на это, на ряде станций столицы высота снежного покрова за сутки увеличилась. Так в Немчиновке она достигла 51 см, при вчерашнем 47 см, в Тушино высота снега увеличилась на 3 см, на Балчуге на 2 см. Там, где фракция мокрого снега и дождя в составе осадков преобладала, снега даже убавилось. На ВДНХ высота снега за сутки уменьшилась на 3 см. / meteonovosti.ru /
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