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Во Владивостоке первая оттепель и сразу рекорд



ИА "Метеоновости" / 10:00 Четверг, 31 января



В Приморье, в теплом секторе южного циклона, 30 января температура воздуха превышала привычные показатели на 8-10 градусов. Существенных осадков не было, ветер в порывах усиливался до 20 м/с. Во Владивостоке был обновлен многолетний рекорд температуры. Днем воздух в столице Приморского края прогрелся до +3,1 градуса. До этого рекордным считалось значение +3 градуса, установленное в 1949 году. Следует отметить, что это - первая оттепель в наступившем году. В городе и ранее отмечалось значительное ослабление морозов, но температура не превышала нулевую отметку. Однако тепло вернулось в Приморье лишь на день.



Сегодня, 31 января, осадков во Владивостоке не ожидается, но по-прежнему ветрено, усиление ветра до 14-19 м/с в порывах. Температура воздуха понизится и составит -6..-8 градусов. В Приморье местами пройдет небольшой снег, ветер усилится до 8-13 м/с, на побережье до 15-20 м/с, температура воздуха -5..-10 градусов, на севере до -16 градусов. На очередные рекорды рассчитывать не приходится. / meteonovosti.ru /



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