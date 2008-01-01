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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:06 Четверг, 31 января
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами будут идти осадки, возможен гололёд. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области -2..+3 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.
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Зимний период года обычно характеризуется частой сменой атмосферных процессов и довольно выраженными междусуточными колебаниями метеопараметров, что сказывается и на формировании биотропных погодных условий. Поэтому, зимой отмечается рост погодообусловленных обострений, более выраженные метеопатические реакции. В Москве и области относительная влажность повышенная, температура ожидается выше климатических значений на 8-9 градусов, а содержание кислорода в воздухе пониженное. Такие условия неблагоприятны для людей с хроническими заболеваниями бронхов и легких.
Короткий световой день, часто облачные, пасмурные дни также вносят свою лепту в формирование дискомфортных погодных условий. Психологические и вегетативные расстройства, сосудистые нарушения, обострения бронхо-легочных заболеваний, суставной патологии, особенно псориатического - артрита, остеохондрозов и других болезней позвоночника, приходятся именно на зимний период. / meteonovosti.ru /