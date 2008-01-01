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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 30 января

  В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,6..-0,6 градуса, Северном -1,4..-0,8 градуса, Северо-восточном -2,0..-1,2 градуса, Восточном -2,2..-1,6 градуса, Юго-восточном -2,2..-1,6 градусов, Южном -1,9..-1,3 градуса, Юго-западном -2,0..-1,5 градуса, Западном -2,2..-1,1 градуса, Северо-западном -1,5..-1,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1,9..-1,7 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -2,6..-1,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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Макаэ		 -54
Усть-Нера

некомфортное место: Усть-Камчатск
комфортное место: Балешвар

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