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Новости погоды

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Холода надвигаются на Кольский полуостров

ИА "Метеоновости" / 14:18 Среда, 30 января

  Мурманская область до недавнего времени "грелась" в теплом секторе североатлантического циклона. Температура воздуха здесь превышала привычные показатели на несколько градусов. А на побережье разнообразие в погоду вносил резкий порывистый ветер, до 21 м/с. 30 января температура в регионе начала снижаться. -7..-12 градусов показывают термометры днем. 31 января температура понизится еще на несколько градусов. В течение суток ожидается -9..-14 градусов, местами до -20. Ветер на побережье будет усиливаться до 15-20 м/с. Пройдет снег от небольшого до умеренного. Дальнейшее усиление морозов ожидается 1 февраля, до -15..-20, местами до -25..-30 градусов, местами пройдет небольшой снег. / meteonovosti.ru /
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