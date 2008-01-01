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В Якутии трещат морозы



ИА "Метеоновости" / 14:04 Среда, 30 января



Погодные условия в Якутии определяет антициклон. Среднесуточная температура воздуха на большей части территории Республики Саха превышает климатическую норму на 2-4, а на юге и на 8 градусов. Но и минимальная температура в России зафиксирована была именно здесь. В Делянкире (Оймяконский улус) в ночные часы 29 января воздух остыл до -55,1 градуса. Это значение не является рекордом. Скорее, привычным для этих мест.



31 января в Якутии на юге, юго-востоке, местами на севере пройдет небольшой снег, температура воздуха в ночные часы -45..-50 градусов, днем -38..-43, на северо-востоке ночью -50..-55, днем -45..-50. / meteonovosti.ru /



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