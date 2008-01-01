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Бангкок окутан смогом



ИА "Метеоновости" / 13:50 Среда, 30 января



Уровень загрязнения в столице Таиланда сохраняется очень высоким. Смог образовался из-за автомобилей, строительных работ и промышленных предприятий. Жители города вынуждены носить защитные маски. В среду, 30 января, уровень загрязнения стал настолько высоким, что власти столицы были вынуждены приостановить работу 450 школ. Также были предприняты попытки искусственно вызвать дождь, но безуспешно. По прогнозам синоптиков, высокий уровень загрязнения воздуха сохранится в городе 31 января и 1 февраля, и лишь 2 февраля пойдет на спад. В воздухе преобладают тонкодисперсные частицы, уровень загрязнения опасен для здоровья жителей. / meteonovosti.ru /



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