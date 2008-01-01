Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
30 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Бангкок окутан смогом

ИА "Метеоновости" / 13:50 Среда, 30 января

  Уровень загрязнения в столице Таиланда сохраняется очень высоким. Смог образовался из-за автомобилей, строительных работ и промышленных предприятий. Жители города вынуждены носить защитные маски. В среду, 30 января, уровень загрязнения стал настолько высоким, что власти столицы были вынуждены приостановить работу 450 школ. Также были предприняты попытки искусственно вызвать дождь, но безуспешно. По прогнозам синоптиков, высокий уровень загрязнения воздуха сохранится в городе 31 января и 1 февраля, и лишь 2 февраля пойдет на спад. В воздухе преобладают тонкодисперсные частицы, уровень загрязнения опасен для здоровья жителей. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-2
Чт.
31 янв.
+1
Пт.
1 фев.
-2
Сб.
2 фев.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Макаэ		 -54
Усть-Нера

некомфортное место: Усть-Камчатск
комфортное место: Балешвар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100